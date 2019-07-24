أوضح اتحاد الكرة سبب عدم إعلانه أسماء حكام مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأربعاء، حتى الآن.

وكشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية عن أن لجنة الحكام قررت عدم إعلان أسماء حكام مباراتي المقاولون مع الأهلي، والزمالك أمام الإسماعيلي.

وقال إسماعيل لـFilGoal.com إن اللجنة فضلت الحفاظ على سرية أسماء الحكام نظرا لحساسية المباريات والمنافسة المشتعلة على لقب الدوري بين القطبين.

في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء سيلتقي الأهلي مع منافسه المقاولون العرب في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري.

وفي الوقت ذاته وفي لقاء مؤجل من الجولة 27 سيلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت.

انتصار الأهلي على المقاولون يهديه لقب الدوري رسميا للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

تعثر الأهلي بالتعادل أو الهزيمة أمام المقاولون مع فوز الزمالك على الإسماعيلي يؤجل الحسم للقاء القمة.

وهنا ننتظر نتيجة المباراة إذ أنه حال تساوي الفريقين في عدد النقاط سنلجأ لنتيجة المواجهات المباشرة بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف في الدور الأول.

أما أي تعثر للزمالك فلن نحتاج للنظر في نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي فاللقب سيطير إلى مقر المارد الأحمر في الجزيرة مباشرة.

وفي الدور الأول خسر الأهلي من المقاولون بهدف دون رد، أما الزمالك فتغلب على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء.

فهل نشهد حسم الدوري بعد انتظار دام 11 شهرا و24 يوما؟

طالع أيضا:

أستون فيلا يكشف لـ في الجول عن خطة اللعب في وجود تريزيجيه

رسميا - أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه

تريزيجيه: حققت حلمي.. والمحمدي حسم قراري

تشكيل الزمالك المتوقع - عماد يحرس المرمى.. ومفاضلة بين إبراهيم حسن وحفني

تشكيل الأهلي المتوقع - ربيعة أساسي.. وحمدي فتحي قد يبدأ بدلا من عاشور

تقرير: الصفقة تمت.. أحداد ينتقل إلى الرجاء معارا من الزمالك