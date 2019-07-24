صلاح يدخل قائمة أغنياء إنستجرام

دخل نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة أغنياء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع الصور الشهير، إنستجرام.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

خلال الموسمين الأخيرين أصبح صلاح نجما عالميا يعرفه كل محبي كرة القدم على كوكب الأرض، مما جعل أسهمه الدعائية ترتفع بشكل كبير.

واحتل صلاح المركز الـ12 ضمن قائمة أكثر من يحصد مالا عبر إنستجرام، والتي يحتل صدارتها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، حسب القائمة التي نشرها موقع hopperhq.

ويحصد كل منشور بحساب صلاح على إنستجرام الذي يتابعه 30 مليون شخص نحو 165 ألف دولار.

صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم

بينما يجد رونالدو في انتظاره مبلغ 975 ألف دولار مع كل صورة عبر حسابه، فهو يملك 173 مليون متابع.

View this post on Instagram Chá das cinco ☕️ 😜 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 18, 2019 at 8:44am PDT

نيمار دا سيلفا نجم البرازيل وباريس سان جيرمان يحصل على 722 ألف دولار نظير كل منشور على حسابه الذي يضم 121 مليون شخص.

واحتل ليونيل ميسي المركز الرابع إذ يجني 648 ألف دولار مقابل كل منشور عبر حسابه الذي يتابعه 123 مليون شخص.

ورغم اعتزاله فأن دافيد بيكام نجم الكرة الإنجليزية السابق يحصل على 357 ألف دولار مع كل منشور للـ56 مليون متابع.

نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس الذي يتابع حسابه 50 مليون شخص يحصد 272 ألف دولار مع كل صورة ينشرها.

View this post on Instagram 🤳🏽 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 16, 2019 at 9:06am PDT

بشكل عام احتل صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، المركز الـ26 ضمن مشاهير العالم من الفنانين والمطربين والرياضيين.

يذكر أن نجم منتخب مصر تواجد في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، حسب مجلة تايم الأمريكية الشهيرة، في الاستفتاء الذي ضم أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2019، بكافة مجالات الحياة السياسية والفنية والرياضية والتكنولوجية.

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