تريزيجيه: حققت حلمي.. والمحمدي حسم قراري

أعرب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والذي انضم حديثا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي عن سعادته بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا أستون فيلا

وقال تريزيجيه في أول حوار له مع الموقع الرسمي لأستون فيلا:"أنا سعيد بوجودي هنا في ناد من الأكبر في العالم. أتمنى مساعدة الفريق ليكون ناجحا. سأبذل قصارى جهدي. أتطلع للعب في الدوري الإنجليزي، إنه حلم تحقق".

وأوضح تريزيجيه دور مواطنه أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا في انتقاله إلى الأخير مشيرا "أحمد صديقي. مثل أخي، لعبت معه في المنتخب الوطني لخمس سنوات. إنه قائدي، حدثني كثيرا عن أستون فيلا، قائلا إنه فريق رائع وأني سأكون سعيدا بوجودي هنا".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 24 عاما "وجهت إليه أسئلة كثيرة. سيساعدني ويؤمن أني سأساعد الفريق. سيساعدني وجوده هنا وأتطلع للعمل معه مرة أخرى".

ولم يكشف فيلا عن مدة تعاقده مع تريزيجيه الذي رحل عن قاسم باشا التركي. ولم يوضح النادي أيضا قيمة الصفقة.

ويستعد تريزيجيه، الذي شارك مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019، لأول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد فيلا، الذي يلعب له المحمدي منذ 2017، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ديربي كاونتي في المباراة الحاسمة في ملحق الصعود من دوري الدرجة الثانية.

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