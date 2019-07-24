التلفزيون المغربي: حميد أحداد ينتقل إلى الرجاء معارا من الزمالك

أفاد التليفزيون المغربي أن حميد أحداد مهاجم الزمالك انتقل إلى فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكرت قناة الرياضية المغربية التابعة للتلفزيون الحكومي عبر حسابها الرسمي على تويتر أن "أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة".

كان FilGoal.com قد أوضح أنه لم يتبق سوى رتوش أخيرة لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى نادي الرجاء المغربي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد انتهى من الاتفاق مع الرجاء المغربي على إعارة صاحب الـ24 عاما لمدة موسم بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي بين الناديين على ذلك.

وتم إخطار اللاعب بانضمامه إلى الفريق المغربي لمدة موسم معارا.

سعيد وهبي رئيس الرجاء أوضح يوم الثلاثاء أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد لاعب الزمالك، ويرى أن مستوى خالد بوطيب لاعب الأخير لا يجعله هدفا للنادي المغربي.

وقال وهبي يوم الثلاثاء عبر قناة تايم سبورتس:"محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية لذلك نبحث عن بديل له، المفاوضات مع الزمالك مستمرة وتنتهي قريبا بشأن أحداد".

واستبعد وهبي التفكير في انتداب المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي أو مواطنه خالد بوطيب لتعويض ياجور الذي انتقل إلى ضمك السعودي.

وأضاف وهبي "أزارو لاعب ممتاز، فرق أوروبية تريده، قيمته المالية عالية وهو يريد اللعب في أوروبا. أما بوطيب، فهو لا يشارك مع الزمالك، وأراه ليس مؤهلا للعب في الرجاء".

FilGoal.com كان قد كشف سابقا أن الرجاء قد تواصل مع أحداد لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى صفوفه، وأبدى اللاعب موافقة على ذلك.(طالع التفاصيل)

وكان أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي.

وشارك أحداد صاحب الـ24 عاما مع الزمالك في 21 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

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تقرير: الصفقة تمت.. أحداد ينتقل إلى الرجاء معارا من الزمالك