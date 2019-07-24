تشكيل الزمالك المتوقع - عماد يحرس المرمى.. ومفاضلة بين إبراهيم حسن وحفني

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 10:20

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الجونة

بعد أداء ليس جيدا لعمر صلاح أمام الجونة، يبدو أن خالد جلال مدرب الزمالك سيعتمد على عماد السيد في حماية عرين الفريق يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري المصري الممتاز.

ويعود الظهير الأيسر عبد الله جمعة لتشكيلة الفارس الأبيض بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة الجونة التي خسر فيها الزمالك نقطتين بالتعادل بنتيجة 2-2.

ويفتقد الزمالك للاعب يوسف إبراهيم "أوباما" بعد تعرضه للطرد أمام الجونة، لذلك سيختار جلال بين إبراهيم حسن وأيمن حفني ليعوض غياب الأول.

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وتشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي هو:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي (الونش) - حمدي النقاز

وسط الملعب: أحمد سيد (زيزو) - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - طارق حامد - إبراهيم حسن أو أيمن حفني

الهجوم: عمر السعيد

ويحتاج الزمالك للفوز يوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت وألا يفوز الأهلي في ملعب برج العرب على المقاولون العرب وذلك ليحافظ الأول على حظوظه في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري يوم الأحد بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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