خاص أستون فيلا يكشف لـ في الجول عن خطة اللعب في وجود تريزيجيه

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 11:49

كتب : إسلام مجدي

تريزيجيه (الموقع الرسمي لأستون فيلا)

كشف تومي جوردان مدير المركز الإعلامي لنادي أستون فيلا عن طريقة اللعب الأقرب للفريق مع استقدام محمود حسن "تريزيجيه" من قاسم باشا التركي.

الفيلانز أعلنوا التعاقد مع الجناح المصري والتقارير أشارت إلى أن قيمة الصفقة اقتربت من 10 ملايين يورو (8.75 مليون إسترليني).

وجوردان قال لـFilGoal.com: "المدرب يحب اللعب بخطة 4-3-3 ويرى أن تريزيجيه مناسب لهذه الخطة".

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وأشار "الفريق ضم أنور الغازي بشكل نهائي (بعد إعارة من ليل) نهاية الموسم الماضي، ثم بدأ المدرب يفكر في تريزيجيه مع نهاية الموسم الماضي، بالإضافة للاعب أندري جرين العائد من إعارة في بورتسموث. الثلاثي مناسب للغاية لطريقة اللعب لو لعبوا مع بعضهم البعض".

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وعن الإمكانيات التي جذبت الفيلانز للتعاقد مع الدولي المصري "دين سميث (المدرب) انبهر بأسلوب لعب تريزيجيه وقدرته على التواجد على الناحية اليمين أو على اليسار، خصوصا أنه يمتلك سرعة ومهارة كبيرة. هذه القوة كان المدرب يرغب في إضافتها للفريق".

وكشف جوردان عن كواليس متابعة لاعب أندرلخت الأسبق "في بداية الصيف كان هناك متابعة لتريزيجيه وكأس الأمم الإفريقية كانت فرصة كبيرة للتأكد من إمكانياته، والمسؤولون سرعان ما أُعجبوا بما قدمه اللاعب ووجدوا أنه مناسب لطريقة اللعب".

وأشار المتحدث الإعلامي للفريق الإنجليزي "عندما وصل تريزيجيه إلى مقر النادي كان حريصا على إجراء مقابلة مصورة باللغة الإنجليزية من أجل التأكيد على أنه لا يعاني من أي مشاكل في اللغة، مما يسهل التواصل مع زملائه".

وأتم موجها رسالة "الجماهير المصرية مهمة جدا بالنسبة لنا ونعمل على إطلاق موقع خصيصا باللغة العربية من أجل الثنائي أحمد المحمدي وتريزيجيه، بالإضافة إلى محتوى خاص وترفيهي بالعربية".

ويستعد تريزيجيه، الذي شارك مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019، لأول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر تريزيجيه إنهاء أوراق العمل من أجل المشاركة في المباريات مع أستون فيلا.

وصعد فيلا، الذي يلعب له المحمدي منذ 2017، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ديربي كاونتي في المباراة الحاسمة في ملحق الصعود من دوري الدرجة الثانية.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.

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