صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم

لأول مرة، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا حول العالم لعام 2019.

صلاح تألق للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول وحصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مرتين، وتوج توهجه بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

ونشرت مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة قائمة أغنى 100 رياضي حول العالم من حيث دخله السنوي، وجاء صلاح في المركز الـ98 بدخل سنوي بلغ 25 مليون دولار من الراتب السنوي والمكافآت والحملات الإعلانية.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة القائمة بدخل سنوى بلغ 127 مليون دولار، تكون من راتبه السنوي وعقود شركات الرعاية وعقود التسويق.

وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وصاحب المركز الثاني الذى جنى أرباحا سنوية تقدر بـ109 ملايين دولار من أجره السنوي والإعلانات.

فيما جاء نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث بأرباح قدرها 105 ملايين دولار.

الملاكم كانيلو ألفاريس جاء في المركز الرابع متقدما على أسطورة التنس روجيه فيدرير صاحب المركز الخامس في القائمة.

بينما جاء ثنائي كرة القدم الأمريكية راسل ويلسون وأرون رودجرز في المركزين السادس والسابع قبل ثلاثي كرة السلة الشهير ليبرون جيمس وستيفن كري وكيفن ديورنت.

بعيدا عن ميسي ورونالدو ونيمار وصلاح، فقد جاء بول بوجبا في المركز 44 (33 مليون دولار)، وأندريس إنييستا في المركز 46 (32.5 مليون دولار)، وألكسيس سانشيز في المركز 53 (30.8 مليون دولار)، وكيليان مبابي بالمركز 55 (30.6 مليون دولار)، وميسوت أوزيل في المركز 57 (30.2 مليون دولار)، وأوسكار بالمركز 66 (29 مليون دولار)، أنطوان جريزمان في المركز 75 (27.7 مليون دولار) ، وجاريث بيل في المركز 79 (27.1 مليون دولار).

يذكر أن صلاح نجم منتخب مصر وليفربول سينضم لمعسكر المنتخب الوطني يوم الأربعاء بعد انتهاء فترة إجازته.

وحصل محمد صلاح على إجازة عقب تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري.































































































وكشف مصدر في المنتخب "انضمام صلاح للمنتخب في المعسكر المقام ببرج العرب سيكون بعد قليل إذ أن اللاعب في طريقه للفريق".

وأوضح مصدر في المنتخب المصري "انضمام صلاح جاء بعد انتهاء فترة إجازته التي اتفق عليها مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر".

وأضاف المصدر "من المحتمل ظهور مهاجم ليفربول في التدريب المسائي للفريق على ملعب برج العرب وفقا لقرار الجهاز الفني".

وأتم المصدر تصريحاته "الفريق سيتدرب مساء اليوم وهناك 15 دقيقة مفتوحة للإعلام بجانب مؤتمر صحفي لأجيري قبل التدريبات للحديث عن مواجهة تنزانيا".

ويلعب المنتخب المصري أولى مبارياته الودية أمام تنزانيا مساء الخميس.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

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