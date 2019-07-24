تشكيل الأهلي المتوقع - ربيعة أساسي.. وحمدي فتحي قد يبدأ بدلا من عاشور

من المتوقع يوم الأربعاء أن يعود رامي ربيعة أساسيا في تشكيلة الأهلي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويفكر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي في الدفع بحمدي فتحي في وسط الملعب ليجاور عمرو السولية، وذلك على حساب القائد حسام عاشور.

وتشكيل الأهلي المتوقع في المباراة هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حمدي فتحي أو حسام عاشور - حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

وفوز الأهلي على المقاولون في ملعب برج العرب يمنحه لقب الدوري للمرة 41 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي تقام في نفس التوقيت ويستضيفها ملعب بتروسبورت.

وإن لم يفز الزمالك على الإسماعيلي، يتوج الأهلي باللقب حتى لو خسر أمام المقاولون.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري يوم الأحد بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

















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