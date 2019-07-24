حسام غالي يكشف: أنا من اخترت عدم المشاركة في كأس إفريقيا 2008

كشف حسام غالي مدير الكرة في الجونة وقائد الأهلي السابق أنه كان صاحب قرار الغياب عن كأس إفريقيا 2008 بعدما أراد حسن شحاتة مدرب مصر آنذاك ضمه إلى القائمة المشاركة في البطولة القارية التي استضافتها غانا وتوج بها الفراعنة.

وقال غالي عبر قناة أون سبورت:"قبل بطولة 2006 وصل استدعاء رسمي لنادي فاينورد لضمي للمنتخب ثم علمت بنبأ استبعادي من وسائل الإعلام. بينما في 2008، ابتعدت فترة طويلة عن المشاركة مع توتنام ووصلني عرض جيد من ديربي كاونتي أضمن به المشاركة في 15 مباراة تطلعت خلالها للعودة مجددا للصورة".

وأضاف "تحدثت مع شحاتة وترك لي حرية الاختيار، أبلغته أنه من الممكن أن أنضم لقائمة المنتخب ولا ألعب، والبطولة بأكملها 5 أو 6 مباريات، وبالفعل انتقلت إلى ديربي كاونتي ولم أشارك في كأس الأمم. أحب حسن شحاتة جدا رغم الخلاف في وجهات النظر بشأن بعض اختياراته للاعبين، ولكنه لم يكن يفرق بين لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب".

وبعد غياب غالي (37 عاما) عن تتويج الفراعنة بكأس إفريقيا مرتين متتاليتين كان على موعد مع الفوز باللقب في أنجولا 2010.

وأوضح غالي أن افتقاده للنصح والإرشاد حال دون سعيه لتحقيق حلمه باللعب في فريق من نخبة أندية أوروبا مشيرا "كنت أتطلع للفوز بجوائز فردية وكنت أرى نفسي مؤهلا للعب في أندية بحجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن كان ينقصني عدة أمور. ربما عامل السن وأنني كنت أفكر بمفردي ولم أجد من يضبط مساري أو يوجهني بشكل صحيح، كما أن الزمن تغير كثيرا".

وارتدى غالي قمصان فاينورد الهولندي وتوتنام وديربي كاونتي الإنجليزيين وليرس البلجيكي والنصر السعودي.

وشارك ابن مدينة كفر الشيخ في 70 مباراة مع مصر وسجل 3 أهداف.

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