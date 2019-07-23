رسميا - إيقاف أوباما والجزار 3 مباريات وتغريمهما.. وعقوبة ضد أحمد ريان

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 15:22

كتب : عاطف شادي

مناوشات الزمالك والجونة - الغرباوي - أوباما - ساسي - حسام غالي

أعلنت لجنة المسابقات عن العقوبات الموقعة على يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان لاعبي الجونة بعد مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد والتي انتهت بنتيجة 2-2.

وقررت اللجنة إيقاف محمود الجزار ويوسف أوباما لـ3 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما بعد طردهما بسبب "ضرب المنافس بدون كرة".

كما وقعت اللجنة عقوبة الإيقاف على لاعب الجونة أحمد ياسر ريان لمباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

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عامر حسين رئيس لجنة المسابقات كان قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق أن إيقاف أوباما للطرد المباشر سيكون مباراتين بسبب اللائحة لكن قد تزيد العقوبة عن مباراتين وفقا لتقرير المباراة. (طالع التفاصيل)

وطرد الحكم محمود عاشور، الثنائي يوسف أوباما مهاجم الزمالك ومحمود الجزار مدافع الجونة بعد اشتباك الثنائي خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في آخر مباريات موسم 2018-2019 يوم 28 من الشهر الجاري.

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