الكاف يعلن المواعيد المبدئية لمباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في التصفيات رفقة كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.

وجاءت المواعيد التي أعلنها الكاف كالتالي:

الجولة الأولى 11 نوفمبر 2019 – مصر وكينيا

الجولة الثانية 19 نوفمبر 2019 – جزر القمر ومصر

الجولة الثالثة 31 أغسطس 2020 – مصر وتوجو

الجولة الرابعة 8 سبتمبر 2020 – توجو ومصر

الجولة الخامسة من 5 إلى 13 أكتوبر – كينيا ومصر

الجولة السادسة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 – مصر وجزر القمر

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المواعيد هي ليست نهائية بل مبدئية ويمكن تغييرها وفقا لارتباطات الاتحادات الأهلية التي سوف تستضيف المباريات ولكن قبل أن تقام المباراة بـ15 يوما.

ذلك الأمر شبيه بما حدث في لقاء النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 حينما تم تغيير موعد المواجهة بعد الاتفاق بين الاتحادين لإتاحة الفرصة أمام الفراعنة لمواجهة نيجيريا وديا في شهر مارس الماضي.

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