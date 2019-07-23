قائمة الأهلي – لاسارتي يختار 26 لاعبا لمواجهتي المقاولون والزمالك

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه للمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري المصري.

وسيقيم الأهلي معسكرا في برج العرب تحضيرا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك ليضم لاسارتي 26 لاعبا.

وشهدت القائمة استبعاد شريف إكرامي وكريم وليد "نيدفيد" وسعد سمير ومحمد محمود للإصابة ومحمود وحيد وصلاح محسن وأحمد حمودي وأحمد علاء وإسلام محارب ومحمد شريف لأسباب فنية.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب غدا الأربعاء على ملعب برج العرب في الجولة 33 للدوري المصري، بينما يلعب ضد الزمالك في الجولة الأخيرة يوم 28 يوليو المقبل.

فوز الأهلي بمباراة المقاولن العرب = تتويج الأهلي بالدوري رسميا دون النظر لباقي النتائج.

الأهلي يتصدر الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 34 مباراة، وفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة ويتبقى له مباراتين في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – أحمد طارق

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد نجيب – أيمن أشرف - علي معلول – محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – باسم علي

خط الوسط: حمدي فتحي – حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – رمضان صبحي – صالح جمعة – وليد سليمان – هشام محمد – جيرالدو – ناصر ماهر – أحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو – جونيور أجايي – مروان محسن

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