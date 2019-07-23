صفعة أخرى على وجه برشلونة... رسميا - سان جيرمان يضم شافي سيمونز

الصراع بينهما لا يزال مستمرا ويبدو أن التعاقد مع نيمار في صفقة تاريخية على عكس رغبة برشلونة لن يرضي باريس سان جيرمان، لذلك قرر النادي الفرنسي توجيه ضربة قوية أخرى لعملاق كتالونيا.

وأعلن باريس سان جيرمان التعاقد رسميا مع شافي سيمونز الموهبة الهولندية وقائد فريق الناشئين في برشلونة بعقد احترافي يمتد لعام 2022.

من هو شافي سيمونز

لاعب الوسط المهاجم هو أبرز موهبة في أكاديميات برشلونة للناشئين ويبلغ من العمر 16 عاما، ويعد أيضا أبرز موهبة هولندية منتظرة في السنوات المقبلة وقائد الفريق.

ولم يوقع اللاعب الصغير عقدا احترافيا مع برشلونة وطالب وكيله أعماله الشهير مينو رايولا أن يتم تصعيد اللاعب للمشاركة مع فريق تحت 20 سنة استعدادا للعب مع الفريق الأول في السنوات المقبلة بالإضافة إلى طلبات مالية كبيرة من أجل تجديد تعاقده.

ليقابل برشلونة هذه الطلبات المبالغ فيها بالرفض وهو ما أراده رايولا.

ثم يوقع اللاعب مع باريس سان جيرمان بعد الاتفاق على كافة الأمور بين وكيله والنادي الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم الدفع باللاعب على فترات للمشاركة مع الفريق الأول في سان جيرمان.

طالع أيضا:

رئيس الرجاء: المفاوضات جيدة مع الزمالك للحصول على أحداد.. ولا نريد بوطيب

طبيب الأهلي: رمضان والشيخ ووحيد جاهزون للمشاركة بعد تعافيهم من الإصابة

لماذا قرر نبيل فقير الانضمام إلى ريال بيتيس

الليبي المنير لاعب لوس أنجيليس يروي قصته المرعبة: أصدقائي قتلوا.. ولا أستطيع جلب عائلتي لأمريكا

رسميا - ثنائي منتخب الجزائر إلى الدوري القطري