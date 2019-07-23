صفعة أخرى على وجه برشلونة... رسميا - سان جيرمان يضم شافي سيمونز

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

شافي سيمونز

الصراع بينهما لا يزال مستمرا ويبدو أن التعاقد مع نيمار في صفقة تاريخية على عكس رغبة برشلونة لن يرضي باريس سان جيرمان، لذلك قرر النادي الفرنسي توجيه ضربة قوية أخرى لعملاق كتالونيا.

وأعلن باريس سان جيرمان التعاقد رسميا مع شافي سيمونز الموهبة الهولندية وقائد فريق الناشئين في برشلونة بعقد احترافي يمتد لعام 2022.

من هو شافي سيمونز

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لاعب الوسط المهاجم هو أبرز موهبة في أكاديميات برشلونة للناشئين ويبلغ من العمر 16 عاما، ويعد أيضا أبرز موهبة هولندية منتظرة في السنوات المقبلة وقائد الفريق.

ولم يوقع اللاعب الصغير عقدا احترافيا مع برشلونة وطالب وكيله أعماله الشهير مينو رايولا أن يتم تصعيد اللاعب للمشاركة مع فريق تحت 20 سنة استعدادا للعب مع الفريق الأول في السنوات المقبلة بالإضافة إلى طلبات مالية كبيرة من أجل تجديد تعاقده.

ليقابل برشلونة هذه الطلبات المبالغ فيها بالرفض وهو ما أراده رايولا.

ثم يوقع اللاعب مع باريس سان جيرمان بعد الاتفاق على كافة الأمور بين وكيله والنادي الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم الدفع باللاعب على فترات للمشاركة مع الفريق الأول في سان جيرمان.

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