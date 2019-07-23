قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. عودة عبد الله جمعة وغياب بوطيب

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال مدرب الفريق عن قائمته التي ضمت 20 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة في الدوري المصري.

الزمالك يواجه الإسماعيلي ضمن مؤجلات الدوري المصري لموسم 2018-2019 يوم الأربعاء.

وضمت القائمة الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم، بجانب أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة في مباراة الجونة الماضية وخرج في الدقيقة 82، لكن مصدر في الزمالك قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن تلك الإصابة لن تمنعه. (طالع التفاصيل)

وشهدت القائمة عودة عبد الله جمعة مرة أخرى إلى الفريق بعد أن غاب خلال المباراة الماضية للإيقاف.

ولم يتواجد الثلاثي خالد بوطيب ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي ضمن قائمة الزمالك رغم تواجدهم في القائمة المبدئية خلال المباراة الماضية.

ويغيب يوسف إبراهيم أوباما مهاجم الفريق بسبب الطرد الذي تعرض له بعد اشتباكات مع لاعبي الجونة في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني و5 نقاط عن الأهلي المتصدر. فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة: عماد السيد – عمر صلاح

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حمدي النقاز – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي – إبراهيم حسن – أيمن حفني – محمد إبراهيم – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد

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