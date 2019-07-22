أحمد حسن: سأحدد موقفي مع بيراميدز خلال الأيام المقبلة

كشف أحمد حسن المشرف العام على الكرة في نادي بيراميدز عن تحديد موقفه مع الاستمرار مع ناديه من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أحمد حسن لقناة صدى البلد: "حتى الآن لم أحدد موقفي من الاستمرار في العمل مع بيراميدز أو الرحيل".

وأضاف "لازلت في مرحلة التفكير وسوف أحدد ماذا سوف أفعل خلال الأيام المقبلة".

وأكمل "منظومة العمل في الموسم الماضي استطاعت أن تجعل الفريق يظهر بقوة وينافس على اللقب حتى الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وشدد "لذلك كنت مرتبط كثيرا بالعمل مع حسام البدري وهادي خشبة وباقي المنظومة".

وأعلن حسام البدري تركه لمنصب رئيس نادي بيراميدز من أجل العودة مرة أخرى للتدريب.

وبسؤاله عن موقف البدري رد أحمد حسن قائلا: "هو مدرب مميز وأيضا في العمل الإداري استفدت منه كثيرا".

ماذا سيفعل أحمد حسن؟

وأكد عميد لاعبي العالم: "في السنوات الماضية قصرت في حق نفسي كثيرا لأنني أعمل العمل في مجال التدريب، ولكن خلال تجربتي مع بيراميدز عملت مع العديد من المدربين المميزين وتعلمت منهم كثيرا واكتسب خبرات".

وأردف "أفكر كثيرا في العمل الفني وأريد أن أسير في هذا المجال بشكل أكبر ولكن كل ذلك يتوقف على قراري الذي سوف أعلنه خلال أيام بعد التفكير ودراسة كل الأمور".

وأتم تصريحاته بالحديث عن المنتخب قائلا: "لم يتحدث معي أي شخص بشكل رسمي للتواجد في الجهاز الفني المقبل لمنتخب مصر ولكنها بالتأكيد ستكون فرصة رائعة ولا يوجد شخص لا يريد خدمة منتخب بلاده ولكن بشرط العمل مع مدرب لدية استراتيجية محددة".

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