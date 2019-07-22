رسميا - بيراميدز يعلن التعاقد مع إسلام عيسى قادما من المصري

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 23:42

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - بيراميدز

انتقل إسلام عيسى رسميا من المصري إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في عقد يمتد لـ5 سنوات.

جاء ذلك بعد مفاوضات قادها ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات لإتمام التعاقد لدعم صفوف الفريق.

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وكان FilGoal.com قد تواصل مع مصدر داخل إدارة المصري، والذي ذكر أن الصفقة متوقفة على "إرسال بيراميدز القيمة المالية للصفقة، وعندها سيرسل المصري لنظيره الاستغناء الخاص بـ إسلام عيسى".

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وصرّح أحمد حسن المشرف على الكرة في نادي بيراميدز عبر برنامج "الماتش" على صدى البلد، أن "إسلام عيسى لاعب مفيد، سيعوض رحيل البرازيلي كينو".

وكان حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري قد صرّح لـ FilGoal.com قبل يومين، أن "الاتفاق قد تم على الصفقة، مع انتظار حسم الأمور المادية بين الناديين".

وكان إسلام عيسى قد انتقل من النصر إلى المصري مقابل 10 مليون جنيه في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي البورسعيدي.

وشارك إسلام عيسى مع المصري في 29 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

الصفقة هي الثانية لـ بيراميدز هذا الصيف، بعد استقدام المهاجم الدولي أحمد علي من المقاولون العرب.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري المصري لموسم 2018\2919 حتى اللحظة برصيد 70، في خوض الزمالك (69 نقطة) لمباراتيه المتبقيتين، ومن المنتظر مشاركته في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل.

كما يسعى بيراميدز للمنافسة على مسابقة كأس مصر التي وصل فيها لدور الـ16، وتنتظره فيها مباراة قوية أمام الأهلي.

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