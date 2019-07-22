كيلي جونزاليز: لم أكن أعرف ريال مدريد.. ومارادونا حرمني من الانتقال إليهم

كشف الأرجنتيني كيلي جونزاليز نجم فالنسيا وبوكا جونيورز السابق إنه كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب لـ ريال مدريد لكن الصفقة لم تتم بسبب دييجو مارادونا.

وقال جوناليز في حواره لأحد قنوات التليفزيون الأرجنتيني "حين كنت لاعبا لروزاريو سنترال لم أكن أعرف ريال مدريد لأن التلفاز الخاص بي لم يكن يعمل كما ينبغي".

وأوضح "إلا أن ريال مدريد أرسل لي عرضا مبدئيا وكان علي توقيعه".

وأضاف "لكن مارادونا تدخل وقال لي أنني يجب أن أوقع لـ بوكا جونيورز".

وتابع "فيرناندو ريدوندو (لاعب ريال مدريد السابق) صُدم مني لهذا الأمر، كنت قد حزمت حقائبي لأن ألتحق بمعسكر ريال مدريد الإعدادي في جنيف".

واستمر "كنت في الـ20 من عمري وكنت أشعر وكأني أسير على القمر لاهتمام بوكا جونيورز بي".

وأكمل "هكذا انتهى الأمر برفضي لـ ريال مدريد واستمراري في الأرجنتين".

وأتم "(دييجو) مارادونا كان يعاملني باحترام واللعب معه في بوكا جونيورز كان تجربة رائعة".

ويُعد كيلي جونزاليز من ضمن أفراد الجيل الذهبي لفالنسيا الذي فاز بلقب الدوري الإسباني موسم 2001-2002، كما فاز بالدوري الإيطالي مع موسم 2005-2006

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