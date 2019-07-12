"ذا صن" تضع تريزيجيه ضمن تشكيل أستون فيلا للموسم الجديد.. وغياب المحمدي

يبدو أن محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر ولاعب قاسم باشا التركي بات قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي وفقا لـ "صن" البريطانية.

الصحيفة واسعة الانتشار في بريطانيا أبرزت تشكيل الفريق العائد للدوري الإنجليزي مع وجود اسم تريزيجيه في التشكيل.

وتواجد تريزيجيه مع أنور الغازي نجم الفريق وويسلي المهاجم البرازيلي الجديد القادم من كلوب بروج في خط هجوم الفريق.

وغاب أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق وقائد المنتخب الوطني عن تشكيل "صن" المتوقع للموسم الجديد، وحل مكانه فردريك جيلبير القادم من كان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة أستون فيلا تأمل في إتمام التوقيع مع تيم هيوتن حارس مرمى بيرنلي لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل، بالإضافة للتوقيع مع دوجلاس كوستا لاعب وسط مانشستر سيتي.

وكانت إدارة قاسم باشا التركي قد أعلنت أن أستون فيلا قد تقدم بعرض لضم تريزيجيه (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

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