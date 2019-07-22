خاص مصدر في لجنة المسابقات لـ في الجول: اتجاه لتأجيل مباريات الكأس بسبب "عقبة كبيرة"

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 14:27

كتب : عاطف شادي

تتويج الأهلي بكأس مصر أمام المصري

تتجه لجنة المسابقات باتحاد الكرة لترحيل مباريات كأس مصر لما بعد شهر سبتمبر المقبل لوجود ما وصُف بـ"العقبة الكبيرة". وذلك حسب تصريحات مصدر في اللجنة لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "يوجد اتجاه لتأجيل مباريات كأس مصر وترحيلها لما بعد شهر سبتمبر لوجود عقبة كبيرة".

وأضاف "العقبة تكمن في معسكر منتخب مصر لأن هناك معسكرا دوليا من 2 إلى 10 سبتمبر يتخلله مباراتان وكذلك المنتخب الأوليمبي سيخوض مباراتين لأنه يستعد لتصفيات كأس الأمم المؤهلة للأولمبياد في نوفمبر".

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وواصل "ننتظر لنرى من المدير الفني للمنتخب الأول لكي نبحث معه أمر المعسكر وموعده وهل من الممكن ألا يتم التجمع في سبتمبر خاصة وأن أول مباراة رسمية ستكون في نوفمبر في تصفيات كأس الأمم".

وأكمل "بنسبة كبيرة تتم دراسة إمكانية ترحيل المباريات لأن هناك عددا كبيرا من الأساسيين في الأندية التي تلعب الكأس".

وتابع "كأس مصر كان سيتم استئنافه في شهر سبتمبر على أساس أن يتم إقامة النهائي يوم 15 من ذلك الشهر، لكن المباريات كلها ستكون في التجمع الدولي".

وأتم "اتحاد الكرة سيجتمع بالمدرب الجديد وستتم مناقشة الرؤية ومن ثم سيتم إخطار رئيس لجنة المسابقات لمعرفة إمكانية ترحيل المباريات لما بعد التجمع الدولي".

ويتبقى في كأس مصر مباريات، الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ16، ثم يواجه الفائز من تلك المواجهة حرس الحدود في ربع النهائي، وكذلك مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع النهائي، علما بأن الاتحاد وبتروجت تأهلا بالفعل لنصف النهائي.

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