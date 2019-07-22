قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون بدون جماهير وبحضور 30 فردا هم أعضاء مجلس إدارة الفريقين على ملعب برج العرب، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عامر حسين قائلا: "مباراة القمة لن تلعب بجماهير وستقام بشكل رسمي في ملعب برج العرب في الإسكندرية".

وواصل "تمت مراعاة أن المباراة الأولى بين الطرفين لعبت في هذه الظروف وسيتم الاكتفاء فقط بحضور مجلس إدارة الناديين، 15 عضوا من كل طرف".

وأضاف "راعينا تكافؤ الفرص مثلما حدث في المباراة الأولى، لن يصح أن ألعب مباراة بدون جماهير والأخرى بجماهير".

وأتم "تم إخطار الناديين بشكل رسمي بملعب المباراة وعدد الحضور".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في آخر مباريات موسم 2018-2019 من الدوري المصري يوم 28 من الشهر الجاري.

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