خاص عامر حسين لـ في الجول: القمة بدون جماهير وبحضور 30 فردا عملا بمبدأ تكافؤ الفرص

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 14:08

كتب : عاطف شادي

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون بدون جماهير وبحضور 30 فردا هم أعضاء مجلس إدارة الفريقين على ملعب برج العرب، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عامر حسين قائلا: "مباراة القمة لن تلعب بجماهير وستقام بشكل رسمي في ملعب برج العرب في الإسكندرية".

وواصل "تمت مراعاة أن المباراة الأولى بين الطرفين لعبت في هذه الظروف وسيتم الاكتفاء فقط بحضور مجلس إدارة الناديين، 15 عضوا من كل طرف".

أخبار متعلقة

عامر حسين لـ في الجول: أوباما يغيب عن القمة.. وشرط لتغليظ عقوبة إيقافه خبر في الجول - عماد السيد يرحل عن الزمالك بعد القمة سكاي: إنتر حدد قيمة راتب لوكاكو وينتظر موافقة يونايتد

وأضاف "راعينا تكافؤ الفرص مثلما حدث في المباراة الأولى، لن يصح أن ألعب مباراة بدون جماهير والأخرى بجماهير".

وأتم "تم إخطار الناديين بشكل رسمي بملعب المباراة وعدد الحضور".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في آخر مباريات موسم 2018-2019 من الدوري المصري يوم 28 من الشهر الجاري.

طالع أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: خروج زيزو كان بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهة الإسماعيلي

المقاولون: مفاوضات انتقال طاهر للأهلي تعطلت لهذا السبب

المقاولون: عيب أن يلتصق أمر مثل التفويت بأندية كبيرة.. سنواجه الأهلي بكل جدية

بيل يرحل إلى الصين؟

رئيس ريال مدريد السابق: زيدان حصل على وعد بخصوص بيل قبل العودة لتدريب الفريق

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - نجل تورام ينتقل إلى مونشنجلادباخ 6 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الإفريقي يطلب من الأندية تحديد أماكن ومواعيد المباريات في البطولات القارية 29 دقيقة | مصر
رسميا – نانت الفرنسي يتعاقد مع الجزائري مهدي عبيد 44 دقيقة | أوروبا
تعويضا لدي ليخت.. رسميا – أياكس يتعاقد مع مدافع كلوب أمريكا ساعة | أوروبا
لاعبة يوفنتوس السابقة: منعونا من الحديث عن قضية "اغتصاب رونالدو" ساعة | أوروبا
الكاف يُعلن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء

قد ينال إعجابك