الحكم تيسيما يعلن مسامحة لقجع في أزمة "اعتداء نهائي الكونفدرالية"

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 18:44

كتب : FilGoal

الزمالك - نهضة بركان - حكم

صرّح باملاك تيسيما الحكم الدولي الإثيوبي، أنه يسامح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في حادثة "اعتداء الكونفدرالية".

تيسيما أدار إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 على استاد برج العرب بين الزمالك ونهضة بركان، والتي انتهت بتتويج الفريق المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

لاحقا أصدر الاتحاد الإثيوبي بيانا أعلن فيه تقدمه بشكوى في حق لقجع بحجة اعتدائه على تيسيما بعد المباراة.

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تيسيما من جانبه وبعد مشاركته في تحكيم مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، خرج وصرّح: "أريد التركيز على مسيرتي التحكيمية. لا أرغب في استهلاك كثير من الوقت في الذهاب إلى المكاتب للبحث عن قرار تأديبي".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع Le360 المغربي: "ولذا قررت أن أسامحه دون تدخل أي طرف ثالث".

وكان الاتحاد الإثيوبي قد ذكر في بيان رسمي بأن لقجع "اعتدى على حكم نهائي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما".

وقال البيان إن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي دونه الإثيوبي في تقريره للمباراة التي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح وتوج بالكونفدرالية.

وشدد بيان الاتحاد الإثيوبي أن رجال الأمن أنقذوا تيسيما من اعتداء لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع ورغبتهم في المشاركة به.

وأكد البيان أن تيسيما هو أحمد أيقونات الكرة الإثيوبية، وأنه سيتابع التحقيقات عن كثب، قبل أن يتنازل الحكم الإثيوبي عن الشكوى.

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