رئيس ريال مدريد السابق: زيدان حصل على وعد بخصوص بيل قبل العودة لتدريب الفريق

قال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي قد حصل على وعد من مجلس الإدارة الحالي بأن جاريث بيل جناح الفريق لن يستمر معه وسيرحل خلال الصيف الجاري.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وصرح كالديرون لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا :"زيدان حصل على وعد بان بيل لن يستمر مع النادي هذا الموسم، وذلك قبل موافقته على العودة مرة أخرى لتدريب الفريق".

وواصل :"بيل لم يساعد نفسه".

وأكمل :"بيل لم يقم بأي مجهود من أجل تعلم اللغة، والتي كانت حاجزا ومشكلة كبيرة".

زيدان أعلن في وقت سابق أنه لا يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد، ولكن الأمور لن تكون سهلة إطلاقا لكي يخرج الجناح الويلزي من القلعة الملكية بسبب راتب اللاعب.

جوناثان بارنيت وكيل اللاعب رد بقوة على تصريحات زيدان، قائلا: " زيدان عار. لم يظهر أي احترام للاعب فعل الكثير لريال مدريد خلال الفترة الماضية". (طالع التفاصيل)

وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 قادما من توتنام، في صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 30 عاما في 231 مباراة مع الفريق الملكي منذ انضمامه لـ ريال مدريد، وسجل 102 هدفا وصنع 65.

ورفع بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى جانب لقب الدوري مرة والسوبر مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

الموسم الماضي، شارك بيل في 42 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 7.

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