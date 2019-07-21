تحدث محمود الغرباوي حارس مرمى فريق الجونة عن مناوشاته مع لاعبي الزمالك في نهاية المباراة، مشيرا إلى "تضربت لضرب لم يحدث لي طوال حياتي".

الجونة كان على أعتاب الانتصار 2-1 على الزمالك قبل أن يُسجل محمود عبد العزيز "زيزو" وتشب اشتباكات داخل الملعب. (طالع التفاصيل)

وقال الغرباوي: "تعرضت لضرب من لاعبي الزمالك لم يحدث لي طوال حياتي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أرغب في رد أي ضرب تعرضت له. لم أرغب في التعرض للطرد وخسارة نفسي وخسارة فريقي لي".

وواصل "لا يصح ما فعله محمود علاء معي من سب وضربه لي وأنا لم أفعل أي شيء سواء الإمساك بالكرة مثلما يفعل الجميع".

ويرى حارس الجونة "كان على لاعبي الزمالك الخوف على لقب الدوري منذ البداية. كان عليهم البحث عن اللقب والخوف عليه أمام حرس الحدود والإنتاج الحربي وغيرهما من الفرق التي أهدر النقاط أمامها، لا أن يبحثون عن الدوري الآن.".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة بالنسبة لنا لم تكن بمثابة نهاية موسم، بل بداية موسم جديد ومع مدرب جديدي رغب كل لاعب في إثبات نفسه أمامه".



































































































































































































































































التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.

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