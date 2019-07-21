بوكيتينو: رأيت أخبار جاريث بيل في الإعلام.. لا أعلم إذا كان زيدان يقصدنا نحن أم لا

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام على تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بخصوص اقتراب جاريث بيل من الرحيل.

زيدان خرج بتصريحات مثيرة أعلن من خلالها دخول ريال مدريد في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع جاريث بيل، متمنيا إتمام ذلك في أسرع وقت. (طالع التفاصيل)

وأجاب مدرب توتنام على سؤال يخص جاريث بيل ومستقبله، قائلا: "رأيت أخبار جاريث بيل في الإعلام ولكنني لا أعلم أي فريق يعمل من أجل التعاقد معه".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء توتنام أمام يوفنتوس "في تلك اللحظة ليس لدي أي معلومات من رئيس النادي بخصوص بيل".

وواصل "لا أعلم إذا كان زيدان يقصدنا نحن أم لا – النادي الذي دخل في مفاوضات من أجل بيل – وهذا ليس عملي".

وأوضح "المفاوضات من عمل رئيس النادي وأنا أحاول دائما بناء الأفضل من التشكيل المتاح لفريقي".

الأمور أصبحت واضحة وزيدان لا يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد، ولكن الأمور لن تكون سهلة إطلاقا لكي يخرج الجناح الويلزي من القلعة الملكية بسبب راتب اللاعب.

جوناثان بارنيت وكيل اللاعب رد بقوة على تصريحات زيدان، قائلا: " زيدان عار. لم يظهر أي احترام للاعب فعل الكثير لريال مدريد خلال الفترة الماضية". (طالع التفاصيل)

وانضم جاريث بيل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 قادما من توتنام، في صفقة تخطت الـ 100 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 30 عاما في 231 مباراة مع الفريق الملكي منذ انضمامه لـ ريال مدريد، وسجل 102 هدفا وصنع 65.

ورفع بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى جانب لقب الدوري مرة والسوبر مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

الموسم الماضي، شارك بيل في 42 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 7.

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