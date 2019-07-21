تشكيل الزمالك المتوقع - عمر صلاح في حراسة المرمى.. وتحديد بديل عبد الله جمعة

الأحد، 21 يوليه 2019 - 09:28

كتب : FilGoal

أوباما يحتفل بهدف الزمالك الثاني في الداخلية

يحل الزمالك ضيفا على الجونة بملعب الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بالدوري المصري.

ومن المتوقع استقرار الجهاز الفني بقيادة خالد جلال على الدفع بعمر صلاح في حراسة المرمى في ظل غياب محمود عبد الرحيم "جنش".

ويفاضل الجهاز الفني في خط الهجوم بين أحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، كما تم الاستقرار على الدفع ببهاء مجدي بدلا من عبد الله جمعة الغائب للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو "محمد إبراهيم"

الهجوم: عمر السعيد.

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