تشكيل الزمالك المتوقع - عمر صلاح في حراسة المرمى.. وتحديد بديل عبد الله جمعة

يحل الزمالك ضيفا على الجونة بملعب الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بالدوري المصري.

ومن المتوقع استقرار الجهاز الفني بقيادة خالد جلال على الدفع بعمر صلاح في حراسة المرمى في ظل غياب محمود عبد الرحيم "جنش".

ويفاضل الجهاز الفني في خط الهجوم بين أحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، كما تم الاستقرار على الدفع ببهاء مجدي بدلا من عبد الله جمعة الغائب للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو "محمد إبراهيم"

الهجوم: عمر السعيد.

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