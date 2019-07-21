هل رفع الزمالك سعر رمضان صبحي على الأهلي؟ نادر شوقي يجيب

حدد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي مدى تدخل نادي الزمالك في رفع سعر اللاعب على مسؤولي القلعة الحمراء عند تجديد استعارته من هدرسفيلد الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وصرح شوقي عبر القناة الأولى "نادي الزمالك لم يتفاوض معي بشكل رسمي بشأن رمضان صبحي، ولا أعلم إذا كانوا تواصلوا مع اللاعب مباشرة أم لا".

وبسؤاله عن تقدم الزمالك بعرض للنادي الإنجليزي لضم رمضان، رد وكيل اللاعب الشاب "وجهة نظري الشخصية لم يحدث".

وأشار "النادي الإنجليزي أكد تلقيه أكثر من عرض لرمضان صبحي، وذكر لنا المبالغ المالية دون تحديد أسماء الأندية، لذا تجديد الاستعارة لم يكن أمرا سهلا".

وأتم نادر شوقي "إلا أن رمضان صبحي مرتبط بالأهلي، وأبلغ النادي الإنجليزي بذلك عند التطرق للعروض الأخرى".

وأقسم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بوجود رغبة لدى رمضان صبحي جناح الأهلي بالانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي أعلن مطلع هذا الشهر بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم جديد من هدرسفيلد الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك بعد ذلك بـ3 أيام: "أقسم بالله أقسم بالله، رمضان صبحي كان يرغب في الانتقال إلى الزمالك. قاتل من أجل ذلك".

وأضاف في تصريحاته المصورة عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك "عُرض علي ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة بـ مليون جنيه إسترليني واللاعب طلب الحصول على 18 مليون جنيه كراتب. رمضان سعى للانتقال لـ الزمالك".

وزعم "رمضان صبحي جلس مع أمير مرتضى والأخير نقل لي الأمر ولكنني رفضت التعاقد مع رمضان".

وكشف "كيف أدفع مليون جنيه إسترليني لإعارة لمدة موسم إلى جانب الحصول على 18 مليون جنيه كراتب، بينما طارق حامد يحصل على 7 مليون جنيه كراتب".

وتابع "هل يشارك رمضان صبحي مع منتخب مصر؟ هذا لا يحدث. بينما عبد الله السعيد صاحب الـ 36 عاما يلعب مع المنتخب".

وأتم "رمضان صبحي مؤدب ومحترم ونتحدث كثيرا وأراد الانتقال لـ الزمالك ولكنني رفضت ذلك".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أنتمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو

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