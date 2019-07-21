تقرير: بايرن ميونيخ يعرض ألابا على برشلونة ومانشستر سيتي لتدعيم الهجوم

يسعى بايرن ميونيخ للتخلص من دافيد ألابا الظهير الأيسر من أجل تدعيم خط الهجوم سواء من برشلونة أو مانشستر سيتي.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ويلعب النمساوي ألابا في بايرن ميونيخ منذ مرحلة الشباب قبل أن يذهب لفريق هوفنهايم لمدة ستة أشهر فقط على سبيل الإعارة منذ يناير 2011.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن بايرن ميونيخ تقدم بعرض إلى برشلونة من أجل الحصول على عثمان ديمبيلي على أن يكون ألابا ضمن الصفقة.

وأوضح التقرير أن عرض بايرن ميونيخ تضمن ألابا وأموال للحصول على الجناح الفرنسي ديمبيلي.

وأشار التقرير إلى أن العرض قوبل بالرفض، إذ يرغب برشلونة في الحصول على خدمات ألابا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويسعى برشلونة للحفاظ على نجمه عثمان ديمبيلي حتى بعد قدوم جريزمان، لأنه وفقا لتقرير صحيفة موندو ديبورتيفو فعملية انتقال نيمار معقدة جدا.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونيخ تقدم أيضا بنفس العرض إلى مانشستر سيتي لكن من أجل ضم ليروي ساني.

وكشف التقرير عن انزعاج ألابا من استخدامه كجزء من صفقات يرغب بايرن ميونيخ في إبرامها.

ولعب ألابا -27 عاما- مع بايرن ميونيخ 344 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 46 آخرين رغم كونه يلعب في مركز الظهير الأيسر.

اقرأ أيضا:

الجونة: اللاعبون المعارون من الأهلي قد لا يواجهون الزمالك.. ورضا شحاتة يقود الفريق

خبر في الجول - عماد السيد يرحل عن الزمالك بعد القمة

عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك

لاسارتي: الشحات سيكون الورقة الرابحة لـ الأهلي في الموسم الجديد

لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد

خبر في الجول - المصري يفاوض فيتا كلوب للحصول على ظهير الكونغو الديموقراطية