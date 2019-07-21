موهبة ليفربول يكشف لفتة هندرسون الرائعة معه خلال لقاء دورتموند

كشف ريان بروستر موهبة ليفربول عما قاله له قائد الفريق جوردن هندرسون حول تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الخسارمن بروسيا دورتموند بنتيجة 2-3.

ريان بروستر النادي : ليفربول ليفربول

بروستر الذي يتوقع له الكثير التوهج هذا الموسم، سجل في شباك دورتموند ورفع رصيده من الأهداف إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات ودية خاضها ليفربول حتى الآن ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وقال بروستر لموقع ناديه: "كان هندرسون يستعد لأخذ الكرة ليضعها عند علامة الجزاء، ولكنه توقف وسألني ما إذا كنت أرغب في تنفيذها، فقلت له (نعم)، فقال لي (حسنًا، فلتفعلها)".

وأضاف "اخترت الزاوية التي أنوي أن أضع الكرة فيها ثم سددت الكرة بكل قوة. من الجيد أن أسجل مجددًا، ولكن الأهم هو حصولي على دقائق أكثر من اللعب وشعوري بأنني في حالة بدنية أفضل".

وأكمل "أنا سعيد بثقة زملائي فيّ لتنفيذ ركلة الجزاء، وبالطبع كان ميلنر هو من سيتولى تنفيذها إذا كان لا يزال موجودًا في أرض الملعب".

كان باكو ألكاثير قد افتتح التهديف في المباراة قبل أن يتعادل هاري ويلسون لليفربول، ثم عاد دورتموند ليتقدم في النتيجة بهدفين متتاليين عن طريق توماس ديلاني وجاكوب برون لارسين، قبل أن يقلص بروستر النتيجة من علامة الجزاء.

وأوضح اللاعب الإنجليزي الشاب "اللعب في الولايات المتحدة يختلف عن إنجلترا، فالطقس هنا حار للغاية. دورتموند فريق رائع جدًا، ولقد سببوا لنا العديد من المتاعب. من الجيد أن أشارك باستمرار مع الفريق وأن ألعب لدقائق أكثر، وأتمنى أن يتحسن أداءنا في المباريات القادمة".

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