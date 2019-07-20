بطلب من حسام حسن.. رسميا – ثنائي النجوم ينتقل إلى سموحة

السبت، 20 يوليه 2019 - 22:12

كتب : عاطف شادي

سموحة

انتقل الثنائي إسلام الفار، ومحمود عبد الحليم "حليمو" من نادي النجوم، إلى صفوف سموحة.

ووقّع حليمو عقدا مع سموحة يمتد لـ4 سنوات، بينما انتقل الفار إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي في نهاية الموسم بعقد يمتد لـ4 سنوات أيضا.

ويشترط عقد انتقال اللاعبين، حصول النجوم على 50% من قيمة إعادة بيع أي من الثنائي إلى نادٍ ثالث.

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وجاء تحرك إدارة سموحة للتعاقد مع الفار وحليمو بناءً على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق، بعد الأداء المميز لهما رفقة النجوم في الموسم الماضي.

النجوم لعب في الدوري الممتاز لأول مرة على الإطلاق بموسم 2018\2019، لكنه هبط سريعا باحتلاله المركز 18 –الأخير- برصيد 26 نقطة.

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