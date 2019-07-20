تقرير: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع عطال

أبدى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي اهتمامه بخدمات يوسف عطال مدافع المنتخب الجزائري المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

الظهير الأيمن لـ نيس الفرنسي قدم بطولة جيدة رفقة ثعالب الصحراء الذين حصدوا اللقب الثاني في تاريخهم بعد 1990.

وصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية ذكرت أن العملاق الباريسي مهتم بعطال بعد رحيل داني ألفيش عن الفريق، خاصة وأن المدرب توماس توخيل معجب بأدائه الذي قدمه مع نيس الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى رفض نيس بيع لاعبيه ولكن عرض مالي جيد قد يغير من رأي النادي الملقب بالنسور.

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الكثير من الأسباب جعلت من مشوار يوسف عطال نجم المنتخب الجزائري مع الكرة ليس سهلا على الإطلاق.

نشأ في عائلة فقيرة، خاصة أن والده كان عاطلا عن العمل، مما جعله يُغادر الجزائر العاصمة.

ابن بلدية بوغني التابعة لمدينة تيزي وزو والتي تقع على بعد 100 كيلو متر شرق الجزائر العاصمة لم يملك سوى طموحه وإصراره من أجل الوصول إلى هدفه بالاحتراف الخارجي وتمثيل منتخب محاربي الصحراء.

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