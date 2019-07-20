دياتا السنغالي أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا

السبت، 20 يوليه 2019 - 18:38

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - كيربين دياتا - السنغال - الجزائر

حصل كريبين دياتا لاعب السنغال على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا 2019 التي خسرها بلده يوم الجمعة أمام الجزائر بهدف في المباراة النهائية.

وشارك لاعب نادي كلوب بروج البلجيكي في كل مباريات السنغال بالبطولة القارية وسجل هدفا في شباك تنزانيا بأول مواجهة لأسود التيرانجا في مصر 2019.

وأول مباراة لدياتا (20 عاما) مع السنغال كانت في مارس الماضي أمام مدغشقر في تصفيات البطولة.

أخبار متعلقة

بعد مشاركته في أمم إفريقيا.. رسميا – الاتحاد ينفصل عن لاعبه بالتراضي بعد تسجيل هاتريك.. إبراهيموفيتش يشتبك لفظيا مع مدرب مصر السابق في دربي الترافيكو ثنائي ملغاشي وسيطرة جزائرية في تشكيل فرانس فوتبول المثالي لأمم إفريقيا

ونالت السنغال جائزة اللعب النظيف والتي تسلمها القائد شيخو كوياتي في ملعب القاهرة.

وخسرت السنغال اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعدما حرمتها ركلات الترجيح من التتويج في 2002 حين فازت الكاميرون بالبطولة.

بينما فازت الجزائر باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد تتويج أول كان في أرضها عام 1990.

السنغال كريبين دياتا

نرشح لكم

أخر الأخبار

لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد 16 دقيقة | أوروبا
كرة يد - شباب مصر يحققون فوزا صعبا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 33 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير أرجنتيني: ميلان يقترب من ضم أنخيل كوريا 43 دقيقة | أوروبا
زيدان يهنئ الجزائر: أخي فريد يفتخر بكم 52 دقيقة | مصر 2019
تقرير: الإصابة تهدد حجازي بالغياب عن بداية موسم وست بروميتش ساعة | المحترفون
ظهور جواو فيليكس الأول مع أتليتكو مدريد يتوقف عند 28 دقيقة للإصابة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك