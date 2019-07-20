دياتا السنغالي أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا

حصل كريبين دياتا لاعب السنغال على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس إفريقيا 2019 التي خسرها بلده يوم الجمعة أمام الجزائر بهدف في المباراة النهائية.

وشارك لاعب نادي كلوب بروج البلجيكي في كل مباريات السنغال بالبطولة القارية وسجل هدفا في شباك تنزانيا بأول مواجهة لأسود التيرانجا في مصر 2019.

وأول مباراة لدياتا (20 عاما) مع السنغال كانت في مارس الماضي أمام مدغشقر في تصفيات البطولة.

ونالت السنغال جائزة اللعب النظيف والتي تسلمها القائد شيخو كوياتي في ملعب القاهرة.

وخسرت السنغال اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعدما حرمتها ركلات الترجيح من التتويج في 2002 حين فازت الكاميرون بالبطولة.

بينما فازت الجزائر باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد تتويج أول كان في أرضها عام 1990.