اتحاد السلة يرفض طلب الزمالك ويقر بأحقية الأهلي في قيد أحمد إسماعيل

السبت، 20 يوليه 2019 - 19:43

كتب : FilGoal

أحمد إسماعيل - فريق سلة الأهلي

طلب نادي الزمالك حفظ حقه في رعايته لأحمد إسماعيل المنتقل حديثا إلى الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي، واتحاد اللعبة رفض هذا الطلب.

وقال بيان نشره اتحاد السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل تم عرض الموضوع على لجنة شؤون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي ناد داخل أو خارج مصر".

وأرسل الزمالك شكوى لاتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة يطلب فيها حفظ حقه في رعاية إسماعيل.

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وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إرسال الشكوى للجنة شؤون اللاعبين برئاسة حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني للاعب.

وكان أحمد إسماعيل محترفا في دوري الجامعات الأمريكية مع فريق جامعة "إنديانا".

الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.

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