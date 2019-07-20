تقرير: إيكاردي يرفض الدخول في صفقة تبادلية مع أوباميانج

رفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي الدخول في صفقة تبادلية مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية فأن المهاجم الأرجنتيني يريد الرحيل صوب يوفنتوس الإيطالي.

وخرج إيكاردي من حسابات إنتر وأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للنيراتزوري بعد المشاكل التي حاوطته قبل نهاية الموسم الماضي.

يواصل إيكاردي الغائب عن معسكر إنتر التحضيري للموسم الجديد رفض العروض المقدمة له على أمل تقليل قيمة المقابل المادي ليسهل من عملية انتقاله للسيدة العجوز.

ليكون أرسنال الإنجليزي آخر العروض المُقدمة للمهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما الذي قوبل بالرفض.

وكان الأمر سيكون بمثابة عودة أوباميانج لملعب سان سيرو من جديد وتلك المرة من بوابة إنتر وليس ميلان الذي سبق له أن تدرج في صفوف ناشئيه سابقا.

ويعد نابولي الإيطالي أيضا ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات قائد إنتر السابق، خاصة أنه متاح للبيع بمقابل يصل إلى 60 مليون يورو وهي قيمة تصل إلى أقل من نصف قيمة بيعه الصيف الماضي.

إيكاردي سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات وساهم في عودة الأفاعي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات لموسمين على التوالي.

اقرأ أيضا:

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إمام عاشور حصل على مقدم تعاقد من الزمالك.. وحسم الصفقة خلال أيام

المصري يكشف لـ في الجول جديد انتقال إسلام عيسى لبيراميدز.. الصفقة على مشارف الحسم

في الجول يكشف ثلاث عقبات في صفقة انتقال على جبر إلى الأهلي

بالفيديو – شوبير: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

خبر في الجول – الزمالك يحدد بديلا دفاعيا في حالة رحيل محمود علاء