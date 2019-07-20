بعد مشاركته في أمم إفريقيا.. رسميا – الاتحاد ينفصل عن لاعبه بالتراضي

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين.

توني سيلفا النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد استقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد.

سيلفا (25 عاما) انتقل إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد أن لعب سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز.

اللاعب شارك في 7 مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، واكتفى بصناعة هدفين في مواجهة المصري.

وتواجد سيلفا في قائمة غينيا بيساو المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019، ولعب كأساسي في المباراة الأولى أمام الكاميرون، قبل أن يدخل بديلا في المباراة الثالثة أمام غانا.

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