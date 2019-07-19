إبراهيموفيتش: كنت بأوروبا وأنا في سن أفضل لاعب بأمريكا حاليا

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على أداء المكسيكي كارلوس فيلا في الدوري الأمريكي الموسم الحالي موضحا أن الفارق كبير بينهم.

ويلتقي لوس أنجلوس جالاكسي بقيادة إبراهيموفيتش أمام لوس أنجلوس الذي يقوده المتألق فيلا تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق.

المحاور سأل السويدي عن رأيه في أداء فيلا الذي سجل 19 هدفا في 19 مباراة الموسم الحالي ليقود فريقه لتصدر القسم الشرقي من الدوري.

ليأتي رأي إبراهيموفيتش: "كم يبلغ كارلوس فيلا من العمر؟ 29، أنه يلعب في الدوري الأمريكي في أوج تألقه، عندما كنت في مثل سنه كنت في أوروبا، الفارق كبير".

وتعد تلك هي المواجهة الرابعة في دربي لوس أنجلوس، إذ حقق جالاكسي الفوز في أول مواجهة بفضل ثنائية السلطان السويدي في أول ظهور له بالدوري الأمريكي.

السويدي خاض أكثر من دربي مثل دربي ميلانو ومانشستر وكلاسيكو إسبانيا وفرنسا ليتحدث عن المواجهة "أجواء الدربي تبقيني حيا ومتأهبا، أتمنى أن تكون الأجواء جيدة في اللقاء وهذا ما اعتقده هذا يعطيك طاقة وأدرينالين".

وواصل "الدربي الأكثر تقبلا الذي لعبته هو الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما الأكثر قوة هو دربي ميلانو بين ميلان وإنتر، كانت مباريات جيدة".

المهاجم البالغ 37 عاما سجل 13 هدفا في 16 مباراة الموسم الحالي من الدوري.

وأكمل "لقد جئت إلى هنا لأنني قلت سابقا في أحد الأيام سألعب في الدوري الأمريكي وأريهم كيفية لعب كرة القدم".

وتابع "للأسف تعرضت لإصابة التي أبطئت فرص قدومي إلى هنا".

وأتم "لكن في النهاية أتيت إلى هنا ومازالت أشعر أنني استطيع تقديم الأداء وهذا شيء مهم".

السويدي سجل 35 هدفا في 43 مباراة وصنع 10 خلال موسمين بالدوري الأمريكي.

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