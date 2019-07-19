أول تعليق من حسن شحاتة على ترشيحه لتدريب منتخب مصر

علق حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية لأول مرة على ترشحه لقيادة منتخب مصر خلفا للمقال خافيير أجيري.

وقال حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر: "حسن شحاتة لن يتأخر عن مصر أبدا".

وأضاف خلال تواجده في ستوديو قناة تايم سبورتس "لو في نصيب.. ربنا يكرم".

وواصل "المهمة ستكون صعبة لأننا أمامنا شهر ونصف فقط قبل أن تنطلق مباريات المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عقد الوزير أشرف صبحي لجلسة مع حسن شحاتة يوم الثلاثاء الماضي لاستطلاع رأيه بخصوص تدريب المنتخب.

حسن شحاتة أبدى موافقته وعدم ممانعته لتدريب منتخب مصر مرة أخرى، حسبما علم FilGoal.com.

ولكن

كل تلك الأمور متوقفة على أمر واحد فقط، وهو رد الاتحاد الدولي "فيفا" على وزير الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استثناء مصر من اللائحة الحالية الخاصة بإقامة انتخابات بعد 3 أشهر.

وطلب الوزير من الفيفا تعيين لجنة مؤقته لإدارة الاتحاد لمدة سنة و3 أشهر، على أن تُساعد ثروت سويلم في إدارة اتحاد الكرة لحين نهاية دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، ثم تُجرى الانتخابات بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

وزير الشباب والرياضة لا يحق له في الوقت الحالي اتخاذ أي قرار بخصوص منتخب مصر قبل موافقة الاتحاد الدولي.

مع موافقة فيفا على تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة، سيتم الإعلان بشكل نهائي عن تعيين حسن شحاتة.

كان لاعبًا فذًا، وأصبح مدربا قديرا تتحاكى به الأجيال ورفع 3 ألقاب أمم إفريقيا مع منتخب مصر.. هذا حسن شحاتة.

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