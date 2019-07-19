بنشرقي يغادر القاهرة السبت وينضم لتدريبات الزمالك الاثنين

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 17:12

كتب : أحمد شوقي

أشرف بنشرقي - الزمالك

يغادر المغربي أشرف بنشرقي الوافد الجديد على القلعة البيضاء، القاهرة يوم السبت للتوجه إلى السعودية لجمع متعلقاته الشخصية.

واجتاز أشرف بنشرقي الكشف الطبي الذي خضع له تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك، وذلك بعد إعلان انضمام للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يعود أشرف بنشرقي إلى القاهرة مرة أخرى يوم الاثنين ليبدأ الانتظام في تدريبات الزمالك.

أخبار متعلقة

الزمالك: مفاوضات بنشرقي بدأت يناير الماضي.. وشيكابالا في مرحلة التقييم الآن خالد جلال يجتمع بطبيب الزمالك للوقوف على حالة بوطيب ومصطفى فتحي وعماد السيد مران الزمالك – انتظام ساسي.. وتدريبات منفردة لمصطفى فتحي تقرير: بيليات رفض اللعب في الدوري المصري رغم موافقة فريقه على عرض الزمالك

وانتقل بنشرقي إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

اقرأ أيضا:

مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا

تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي

أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟

وجه تعليماتك الأخيرة لـ لاعبي الجزائر

استمتع بجولة أخيرة مع في الجول داخل غرفة ملابس الجزائر

في الدوري الزمالك أشرف بنشرقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - 79 ثانية تكفي.. الجزائر في المقدمة بنهائي إفريقيا أمام السنغال 27 دقيقة | مصر 2019
هل تشعرون بالاشتياق للدوري المصري؟ تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الجونة 36 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الهاني سليمان على أعتاب سموحة 52 دقيقة | مصر
بالفيديو - الأهلي يفوز على البلاستيك برباعية نظيفة وديا ساعة | الدوري المصري
طارق ذياب: مصر نظمت أمم إفريقيا كأنها بلد أوروبي ساعة | مصر 2019
صن: ليفربول يريد جعل راتب صلاح الأعلى في الدوري الإنجليزي ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك