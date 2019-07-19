بنشرقي يغادر القاهرة السبت وينضم لتدريبات الزمالك الاثنين

يغادر المغربي أشرف بنشرقي الوافد الجديد على القلعة البيضاء، القاهرة يوم السبت للتوجه إلى السعودية لجمع متعلقاته الشخصية.

واجتاز أشرف بنشرقي الكشف الطبي الذي خضع له تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك، وذلك بعد إعلان انضمام للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يعود أشرف بنشرقي إلى القاهرة مرة أخرى يوم الاثنين ليبدأ الانتظام في تدريبات الزمالك.

وانتقل بنشرقي إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

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