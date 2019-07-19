تقرير تركي: الاتفاق تم.. تريزيجيه إلى أستون فيلا

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

تريزيجيه مع قاسم باشا

زعمت قناة trtspor التركية إتمام الاتفاق بين ناديا قاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي بخصوص محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وأشارت القناة إلى "الاتفاق تم بالفعل بين قاسم باشا وأستون فيلا بخصوص انضمام تريزيجيه إلى الأخير".

أستون فيلا اتفق مع قاسم باشا على دفع 11 مليون يورو مقابل الحصول على تريزيجيه، وفقا للتقرير التركي.

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ومن المنتظر أن يُعلن أستون فيلا بشكل رسمي عن ضم تريزيجيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للقناة التركية.

حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا كشف من قبل عن تقدم أستون فيلا بعرض لضم تريزيجيه وأن ناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 15 مليون يورو (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

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