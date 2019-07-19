ديانج: الانضمام لـ الأهلي نقطة فارقة في مسيرتي.. ومقارنتي بـ كانتي تسعدني

يرى المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الانضمام للفريق الأحمر يمثل نقطة فارقة في مسيرته وبوابة كبيرة للاحتراف أوروبيا.

لاعب الوسط الدفاعي أتم انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر قادما من مولودية الجزائر لمدة 5 سنوات مقابل مليون و100 ألف دولار.

وتحدث ديانج في فيديو مصور لقناة ناديه الإلكترونية قائلا: "تحياتي لجمهور الأهلي العظيم في كل مكان، اليوم أتممت انتقالي وأصبحت لاعبا في النادي الأهلي. هذا يوم مهم وكبير في مسيرتي ومتأكد من أن اللعب في أكبر ناد في قارة إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات فرصة كبيرة لتطويري ورفع مستواي، وأتمنى ان أكون عند حسن ظنكم".

وأضاف "المفاوضات تمت من خلال وكيل أعمالي الذي أخبرني بانني لدي عرضا كبيرا في ناد بإفريقيا وبالطبع الكل يعلم النادي الأهلي أحد أهم أندية إفريقيا ومن أنجح الأندية على مستوى العالم، كان ذلك فرصة كبيرة جدا لي ولم يتوجب إهدارها لأنها ستساعد على تطوير مستواي وستمثل نقطة فارقة في مسيرتي إذا ما استطعت تحقيق النجاح".

وأسهب "سيمثل ذلك لي أيضا فرصة كبيرة جدا حال ما رغبت في الاحتراف، وسيحدث ذلك من خلال بواية كبيرة للغاية في إفريقيا دائما ما تخرج لاعبين كبار، لذلك أنا متشوق للغاية لما سيضيفه الأهلي وما سأحاول تقديمه للفريق".

الشاب المالي أشار "اللعب في الأهلي يُقارن باللعب في الدوري الإنجليزي أو الألماني أو الفرنسي أو أي من الدوريات الأوروبية الكبيرة من حيث الاحترافية ومستوى اللعب".

وتابع "بالتأكيد لم آخذ الكثير من الوقت في التفكير باختيار اللعب للأهلي بغض النظر عن أي عروض أخرى قُدمت لي لأن سُمعته أكبر من أي شيء في إفريقيا، وحتى على المستوى العالمي بمنافسته لريال مدريد على لقب النادي الأكثر حصدا للبطولات القارية.. فرصة مثل تلك لا تأتي كثيرا".

لاعب مولودية الجزائر السابق شدد "متأكد من أن الانضمام للأهلي سيكون له تأثير كبير للغاية على مسيرتي، بالطبع فريق المولودية فريق كبير وجماهيره عريضة لكن الأهلي لا يُقارن بأي أحد".

وعن مدى معرفته بنجوم النادي أوضح "تابعت العديد من نجوم الأهلي على مر التاريخ وأعجبت منهم بمحمد أبو تريكة المعروف للغاية في القارة السمراء، بجانب الحارس الذي حقق العديد من البطولات رفقة النادي ومنتخب مصر - يقصد عصام الحضري -، هذا الثنائي من أكثر اللاعبين الذين أعجبت بهم".

وأوضح "بالتأكيد المنافسة لن تكون سهلة في الفريق، سأنافس لاعبين كبار على مستوى كبير من الاحتراف والأداء الفني. سيكون ذلك مفيدا لي وللاعبين وللفريق، ما أطمح له أكبر عدد من المباريات، وهذا ما قدمت من أجله".

🎥 ديانج : تحياتي لجمهور الأهلي العظيم في كل مكان ... لم أتردد في قبول عرض الأهلي فهي فرصة ذهبية في مسيرتي الاحترافية، فالانضمام لصفوف أكبر الأندية الأفريقية بمثابة الحلم . 💪 🦅 pic.twitter.com/n0Z7kCp8y8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 19, 2019

وواصل حديثه في مقطع آخر مصور "انطباعي عظيم عن النادي، اندهشت من العدد الهائل والتجهيزات من ملاعب ومعدات وغرف الملابس، وأكيد يعرّفني كل ذلك لماذا الأهلي الأفضل في إفريقيا. أعرف الكثير من تاريخ أساطير هذا النادي، وأتمنى أن أكون على خطاهم".

وأكمل "أرى الكثير من التشجيع والحب من جماهير الفريق على مواقع التواصل وهذا يسعدني، وأود أن أرسل لهم كل محبتي وأعدهم بالمحاولة قدر المستطاع على زيادة هذه المكانة".

وتمنى "الانضمام للأهلي بكم النجوم التي يخرجها لمنتخب مصر أو اللاعبين المحترفين مع منتخبات بلادهم يشجعني على بذل أقصى ما عندي للعب مع الفريق في كل البطولات من أجل الانضمام للمنتخب المالي".

وعن المقارنات مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي "كرة القدم لغة عالمية، وسمعت البعض يقول إنني أشبه كانتي في أسلوب اللعب وهذا يسعدني ويشجعني لأن كانتي لاعب رائع أشاهده لأتعلم منه وأتمنى الوصول لمستواه يوما ما".

وأتم "الشيء الأهم بالنسبة لأي لاعب يمتلك الطموح البطولات، وأي لاعب في سني يحلم بتحقيق البطولات مع ناديه لأنها من تصنع اللاعب الكبير، وأتمنى أن أكون سببا في تحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات مع الأهلي".

ديانج : عندما حضرت إلى ملعب التتش تمنيت أن أسير على درب الأساطير الكروية التي خرجت من هذا الملعب مثلا الخطيب وأبوتريكة@Bibo @trikaofficial pic.twitter.com/MAhKmlNh2B — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 19, 2019

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

وشارك أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن.

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