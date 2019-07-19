كشف مصدر باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 عن المبلغ الذي حصلت عليه مصر نظير عوائد البطولة المقامة على أرضها.

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" قال في وقت سابق إن عوائد البطولة الإفريقية بلغت 83 مليون دولار بزيادة 16 مليون دولار عن النسخة الماضية في الجابون 2017.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com نصيب مصر قائلا: "مصر ستحصل على 16,6 مليون دولار من الكاف، وهي نسبة الـ20% من العوائد التي سينالها اتحاد الكرة".

وأشار "لوائح الكاف تمنح الدولة المنظمة هذه النسبة من قيمة تسويق البطولة مقابل التنظيم".