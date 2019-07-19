خاص مصدر باللجنة المنظمة يكشف لـ في الجول نصيب مصر من عوائد أمم إفريقيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 15:58

كتب : وليد الحسيني

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

كشف مصدر باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 عن المبلغ الذي حصلت عليه مصر نظير عوائد البطولة المقامة على أرضها.

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" قال في وقت سابق إن عوائد البطولة الإفريقية بلغت 83 مليون دولار بزيادة 16 مليون دولار عن النسخة الماضية في الجابون 2017.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com نصيب مصر قائلا: "مصر ستحصل على 16,6 مليون دولار من الكاف، وهي نسبة الـ20% من العوائد التي سينالها اتحاد الكرة".

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وأشار "لوائح الكاف تمنح الدولة المنظمة هذه النسبة من قيمة تسويق البطولة مقابل التنظيم".

وتابع المصدر "هناك قيمة بيع تذاكر البطولة أيضا سيحصل عليها اتحاد الكرة".

ويقام نهائي بطولة أمم إفريقيا مساء اليوم الجمعة بين السنغال والجزائر في استاد القاهرة الدولي.

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