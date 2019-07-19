تقرير سعودي: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي

ذكر تقرير سعودي أن تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز اقترب من شراء ناد إسباني أو آخر فرنسي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "تركي آل الشيخ يتفق مع ملاك نادي غرناطة الإسباني وأميان الفرنسي لشراء أحدهما بنسبة تملك 100٪؜".

وكان آل الشيخ قد اشترى نادي الأسيوطي قبل انطلاق الموسم - الذي لم ينته بعد - ليحول اسمه إلى بيراميدز ويشتري العديد من النجوم مما ساعد الفريق على احتلال المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وضمن بيراميدز على الأقل المشاركة ببطولة الكونفدرالية في حال الحصول على المركز الثالث.

وتنازل آل الشيخ عن حصته في النادي لصالح مستثمر إماراتي، ليعلن بعدها "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

بعد ذلك ألمح رئيس هيئة الترفيه السعودية إلى سعيه لتكوين فريق جديد في أوروبا (طالع التفاصيل).

وقال: "(محمد جمال) العاصي - المدير التنفيذي السابق - يجهز لفرقة أوروبا.. مكتوب له كل صيف موال، لكن هذه المرة شيء ثاني".

بعد ذلك نشر فيديو لجمال العاصي يقول فيه: "المرة السابقة كوّنا الفريق في 23 يوما، أتمنى الحصول على فترة أطول هذه المرة".

ورد آل الشيخ مازحا "هذه المرة في 15 يوما فقط".

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