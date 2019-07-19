الأهلي يطلق تطبيقا لخدمة أعضائه في كافة الفروع

أطلق النادي الأهلي رسميا تطبيق الأعضاء Al Ahly members لخدمة أعضائه في كافة الفروع.

وهي المرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي يقوم فيها نادٍ بإصدار تطبيق (أبليكيشن) خاص يقدم جميع الخدمات لأعضائه؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المقر، بحسب بيان للمركز الإعلامي للنادي.

ويمكن للعضو سداد الرسوم، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية في مختلف المراحل العمرية.