الأهلي يطلق تطبيقا لخدمة أعضائه في كافة الفروع
الجمعة، 19 يوليه 2019 - 15:09
كتب : حسام نور الدين
أطلق النادي الأهلي رسميا تطبيق الأعضاء Al Ahly members لخدمة أعضائه في كافة الفروع.
وهي المرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي يقوم فيها نادٍ بإصدار تطبيق (أبليكيشن) خاص يقدم جميع الخدمات لأعضائه؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المقر، بحسب بيان للمركز الإعلامي للنادي.
ويمكن للعضو سداد الرسوم، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية في مختلف المراحل العمرية.
ومن المقرر إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب ورسوم الرحلات وباقي الأنشطة المختلفة إلى التطبيق قريبا.
ويتضمن التطبيق قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين أقسام إدارة النادي مع الأعضاء لتلبية رغباتهم.
كما يتضمن قسما خاصا بأخبار الأهلي، والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كافة فروعه.
ويقدم التطبيق مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر وتقديم جوائز قيمة لهم.
وبحسب المركز الإعلامي فقد تفاعل أعضاء النادي مع التطبيق الجديد فور صدوره وحمله الآلاف ودفعوا رسوم تجديد العضوية واستلام البطاقات من خلاله.
اختر تشكيل الأهلي في مبارياته المتبقية بالدوري:
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