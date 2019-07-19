أمير مرتضى: كان يمكننا أن نلعب وديات أمام فرق ضعيفة وننتصر 9.. معسكرنا كان ممتازا

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

وصف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، معسكر ناديه في قبرص بـ"معسكر ممتاز".

الزمالك عسكر في قبرص في فترة بطولة أمم إفريقيا 2019 من أجل الاستعدادات لاستكمال مشوار الدوري.

وقال أمير مرتضى: "معسكر الزمالك في قبرص كان ممتازا للغاية".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "بالنسبة لي، فمعسكر قبرص كان أفضل من معسكرنا في ألمانيا في بداية الموسم".

وواصل "البعض لم يعجبه نتائج مبارياتنا في المعسكر، ولكننا واجهنا فرق قوية للغاية وتفادينا أي فريق ضعيف".

وأشار "كان يمكننا مواجهة فرق ضعيفة والانتصار 9 أو 10 أو 12 للضحك على الجماهير، ولكننا اخترنا مواجهات قوية لنحقق أكبر استفادة ممكنة".

واستكمل "الكل أصبح جاهزا الآن من الجزء البدني والفني وكل شيء".

وخاض الزمالك 4 مباريات في معسكره الإعدادي، حيث خسر الأولى ضد إيل ليماسوس بنتيجة 4-3، وتعادل ضد أنورثوسيس فاماجوستا بنتيجة 3-3 وانتصر على دوكسا 1-0 وعلى أمونيا بنفس النتيجة.

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن الدوري المصري، قائلا: "كل تركيزنا الآن على الثلاث مواجهات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري".

وتابع "صعوبة المنافسة الآن تكمن فالخروج من أجواء كرة القدم وذلك بسبب إيقاف المسابقة. إيقاف الدوري أبعد الجميع عن أجواء الكرة والآن نعود من جديد".

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

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