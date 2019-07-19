مؤتمر دي ليخت في يوفنتوس: جئت هنا للتطور والفوز بكل البطولات.. ودائما ما كنت مشجعا لهذا الفريق

متى قرر ماتياس دي ليخت الالتحاق بيوفنتوس؟ وهل كان لكريستيانو رونالدو دورا في ذلك؟ هل جاء ليصبح أساسيا؟ أم أنه مازال في مرحلة تكوين الخبرات.

عقد ماتياس دي ليخت نجم يوفنتوس الجديد، مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لتقديمه إلى جماهير عملاق تورينو.

صفقة يوفنتوس الجديدة حصل على الرقم (4)، ولم ينس الهولندي الحديث في المؤتمر عن أهمية هذا الرقم بالنسبة له.

وجاء حديث ماتياس دي ليخت خلال المؤتمر الصحفي كالتالي:

"أعلم أنني مازلت صغيرا ولكنني أعتقد أنني أملك بعض الخبرات التي تفوق سني، ولقد أتيت إلى هنا لأكتسب المزيد من الخبرات".

"إنها خطوة كبيرة جدا بالنسبة لي. خطوة هي الأولى لي خارج بلادي، وحقيقة أنا فخور جدا بالطريقة التي استقبلني بها جماهير يوفنتوس، وأتمنى أن أرد لهم ذلك".

"بعد نهائي دوري أمم أوروبا كنت متيقنا أنني أريد الالتحاق بيوفنتوس. كان أمرا رائعا أن يطلب مني كريستيانو رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس، لكنه لم يغير في الأمر شيئا".

"علي الآن أن أتأقلم مع الثقافة الجديدة وكيف يتدربون هنا بشكل مختلف وما إلى ذلك".

"لقد تحدثت إلى ماوريسيو ساري قبل مجيئي إلى هنا. فقط لكي نتعرف إلى بعضنا البعض، وبالمناسبة هو أحد أسباب انضمامي إلى يوفنتوس لأنني سمعت عنه الكثير وعن طريقة لعبه، وكيف يجهز دفاعه".

"صورتي بقميص يوفنتوس تعود لوقتما كنت في السادسة أو السابعة من عمري. وقتها كان فابيو كانافارو هو المدافع الذي أعجب جدا بطريقته. أنا دائما ما كنت أملك شعور جيد تجاه يوفنتوس، ودائما ما كنت مشجعا لهذا الفريق".

"حين لعبت هنا مع أياكس، اندهشت بالأجواء في ملعب أليانز".

"سنشارك في أربع مسابقات، ونحن نريد الفوز بهم جميعا. هكذا هي عقلية يوفنتوس دائما".

"أتيت إلى هنا لأن يوفنتوس أحد أفضل الدول بالنسبة للمدافعين، وأعتقد أنها خطوة هائلة للأمام بالنسبة لي".

"في هولندا يعتمد الأمر على البناء من الخلف إلى الأمام في الملعب، وفي إيطاليا يتعلق الأمر أكثر بالرقابة والتمركز. في النهاية أعتقد أنني سأستطيع إفادة يوفنتوس، وأن أستفيد منهم".

"مازلت في الـ19 من عمري. بإمكاني التطور أكثر، ومن المهم أن أواصل العمل بجد يوميا لأتطور وأصبح لاعب أفضل".

"الضغوط بالنسبة لي أمر طبيعي في كرة القدم، وسأظهر لهم مدى قدراتي على أرض الملعب".

"الرقم (4) بالنسبة لي كان دائما خاصا جدا. لقد ارتديته منذ كنت في ناشئين أياكس، وهنا في يوفنتوس لهذا الرقم خصوصيته أيضا، لذلك أتمنى أن أكون على قدر هذا الرقم".

"أياكس كان مجتمعا أصغر، وهنا أتمنى أن أستطيع الاستفادة من جورجيو كيلليني، وجيانلويجي بوفون، وكريستيانو رونالدو والعديد الآخرين".

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من صفوف أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون مكافآت حسب المتغيرات لمينو رايولا وكيله.

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