أمير مرتضى عن أزمة كهربا: من يستعطف الجماهير الآن بصق عليهم في الملعب

بنبرات حادة للغاية وجمل واضحة، تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال أمير مرتضى: "من يستعطف الجماهير الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو نفسه من بصق عليهم في الملعب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "بصق على الجماهير من الملعب ونحن من تصدرنا في الأزمة واعتذرنا للجماهير واحتوينا اللاعب والأزمة، والآن يستعطف الجماهير".

وواصل "انتهى هذا العصر تماما. الزمالك لم ولن يقف على أي أحد أبدا مهما كان".

وتابع "منظومة الكرة في الزمالك تُدار الآن بأسلوب احترافي للغاية. انتهى زمن الماضي".

وأشار "انتهى زمن من يجلسون في الغرف المغلقة ويتشرطون الحصول على مليارات، ثم يخرجون ليقبلوا شعار النادي. انتهى هذا الزمن".

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

وكان تقرير تركي قد أشار إلى الفريق الذي قد ينضم إليه كهربا بعدما "تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين" وفقا للتقرير الذي حدد اسم النادي (طالع التفاصيل).

ويخطط كهربا لفسخ عقده مع الزمالك وطلب اللعب في تركيا ببطاقة دولية مؤقتة. (طالع التفاصيل)

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

اقرأ أيضا:

تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر

تعرف على قرعة مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021

تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.. مصر تبدأ مشوارها في نوفمبر

رسميا - أحمد أحمد يعلنها: نهائيا إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من العام المقبل