الزمالك: مفاوضات بنشرقي بدأت يناير الماضي.. وشيكابالا في مرحلة التقييم الآن

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك تفاصيل مفاوضات ناديه مع المغربي أشرف بنشرقي الوافد الجديد على القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى: "مفاوضاتنا مع بنشرقي بدأت منذ يناير الماضي".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة المحور "كنا نرغب في التعاقد معه في يناير ولكن اللوائح أوقفت الصفقة".

وشرح "أشرف بنشرقي لعب في فريقين في نفس الموسم، ومن هنا فلن يُسمح بقيده في فريق ثالث".

وأكمل حديثه قائلا: "ومن وقتها ونحن في تواصل مع اللاعب ومع نادي الهلال وأشكر الأخير بشدة على طريقتهم الاحترافية في التعامل في الصفقة".

وتابع "تحدثنا أولا مع الهلال وهم بدورهم أوصلونا مع اللاعب والصفقة تمت في هدوء وبرقم معقول للغاية".

وعن باقي الصفقات، شدد أمير مرتضى "كل شيء سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الدوري".

وأشار "كل تركيزنا الآن على المباريات المتبقية في الدوري المصري وبعدها سيتم الإعلان عن كل الصفقات وكل الأسعار".

وأضاف "الصفقات المقبلة صفقات محترمة وستفيد الزمالك بشدة دون التأثير على استقرار الفريق".

وعن موقف محمود عبد الرازق" شيكابالا" يقول أمير "خالد جلال يعمل بخصوص تلك القصة وبالتنسيق مع مجلس الإدارة".

واستمر "شيكابالا يتم تقييمه الآن في مركزه مثل كل اللاعبين، وإذا كان مطروحا فأنه سيكون مثل من نستعين به للموسم المقبل. يتم تقييمه الآن في مركزه ونرى الأفضل للزمالك في كل مركز".

وأتم "حسم كل شيء عقب نهاية الدوري لأننا هدفنا اللقب. الدوري لـ الزمالك".

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب.

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