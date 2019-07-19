ماركا: إريكسن بديل جيمس في أتليتكو مدريد

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 13:16

كتب : إسلام أحمد

كريستيان إريكسن - توتنام - الصورة من حساب توتنام

لا يزال الدنماركي كريستيان إريكسن مطلوبا في العاصمة الإسبانية مدريد وتلك المرة في أتليتكو مدريد حال فشلوا في ضم الكولومبي جيمس رودريجيز الصيف الجاري.

ووفقا للصحيفة الإسبانية "ماركا" فأن الكولومبي يعد أولوية للروخيبلانكوس بينما يتواجد إريكسن كخطة بديلة حال فشل ضم جيمس.

صانع ألعاب كولومبيا كان قريبا من الانتقال لصفوف نابولي ليتحول الاهتمام إلى أتليتكو مدريد في انتظار تفاوضهم مع إدارة ريال مدريد.

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مخاوف الروخيبلانكوس من طلب ريال مدريد المرتفع جعلتهم يضعون الدنماركي على الطاولة الذي لم يجدد تعاقده مع توتنام والذي ينتهي في صيف 2020.

وتواجد إريكسن في قائمة الفرنسي زين الدين زيدان للانضمام لريال مدريد لكنه يفضل ضم الفرنسي بول بوجبا عليه من مانشستر يونايتد.

وكان توتنام قد طلب أعلن سابقا أنه لن يتخلى عن إريكسن بأقل من 250 مليون يورو وهي القيمة التي قلت بشكل كبير لتزايد فرص خروج الدنماركي بدون مقابل الصيف القادم.

إريكسن قاد توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما خاض 51 مباراة وسجل 10 وصنع 17 في جميع المسابقات.

في حين جيمس رودريجز عاد لريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارة امتدت لموسمين مع بايرن ميونيخ ولا يبدو أنه ضمن خطط زيدان للموسم الجديد.

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