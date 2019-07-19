مستشفى الأهلي – نيدفيد يعود من ألمانيا بعد تحسن حالته.. ورمضان جاهز للمشاركة

عاد كريم وليد "نيدفيد" لاعب النادي الأهلي من ألمانيا بعد تحسن حالته وتعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في غضروف الركبة.

وقال الجهاز الفني للأهلي في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي "اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر".

وأضاف "اللاعب عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه في تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجي في الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية".

وأتم "التعجل في الدفع باللاعب في المراحل المتقدمة من التأهيل وتحديداً في تدريبات الجري حول الملعب أمر مرفوض تماما في الوقت الحالي؛ من أجل تجهيزه بشكل مثالي للعودة بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

من جهة أخرى، تأكدت جاهزية رمضان صبحي جناح الفريق للمشاركة في المباريات المقبلة.

وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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