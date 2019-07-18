ضيوف: جائزة أفضل لاعبي إفريقيا ستذهب لمن يتوج بكأس الأمم بين ماني ومحرز

يتوقع الحاجي ضيوف مهاجم السنغال السابق أن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 ستذهب لمن يقود بلاده للفوز بكأس الأمم الإفريقية بين مواطنه ساديو ماني ورياض محرز قائد الجزائر.

ويلعب المنتخبان نهائي البطولة القارية على استاد القاهرة يوم الجمعة.

وقال ضيوف في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "أعتقد أن محمد صلاح وماين يقومان بعمل مذهل ويرفعان راية القارة الإفريقية عاليا".

وأضاف "الحقائق موجودة للجميع لكي يروا أنه في الوقت الحالي هما ضمن أفضل لاعبي العالم ولا يمكن التقليل من شأن مساهمتهما مع ليفربول محلياً وقاريًا".

وواصل نجم السنغال السابق "أعتقد أن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ستذهب إلى الفائز بكأس الأمم الإفريقية".

وأكمل "لقد قضى ماني موسمًا جيدًا مع ليفربول، لكن رياض كان مثيراً للإعجاب في البطولة الإفريقية، لذا فهو قريب جدًا من الجائزة في الوقت الحالي".

و"لقد فاز مودريتش بجائزة أحسن لاعب في العالم بسبب مساهمته مع كرواتيا في كأس العالم، لذا فإن فرص محرز بالنسبة لي مرتفعة مثل ماني في الوقت الحالي".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مدينة الغردقة في مصر لاستضافة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩ والذي سيقام في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق سيتاديل سهل حشيش التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي وسيضم الحفل كوكبة من نجوم إفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني نجم أسود التيرانجا.

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية بالكاف والفيفا.

وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة إفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك، وفقا لبيان صحفي.

ويشهد الحفل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩ وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.

طالع أيضا

كاف يغير حكم نهائي كأس إفريقيا

رسالة من رئيس الزمالك إلى كهربا

تقرير: التماس من السنغال لإشراك مدافعها في نهائي كأس إفريقيا

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

تقرير: زيدان قد يحضر نهائي كأس إفريقيا

ثلاثي الإسماعيلي لن يواجه الزمالك