تقرير: بيليات رفض اللعب في الدوري المصري رغم موافقة فريقه على عرض الزمالك

الخميس، 18 يوليه 2019 - 16:39

كتب : FilGoal

خاما بيليات - زيمبابوي ضد أوغندا

يرفض خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي اللعب في الدوري المصري، حسبما زعمت إذاعة (باور أف إم) في التقرير الذي نقلته صحيفة The Citizen الجنوب إفريقية.

نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وافق بالفعل على عرض مقدم من نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات بيليات، وفقا للتقرير.

عرض الزمالك من أجل التعاقد مع بيليات كان بقيمة 23 مليون راند جنوب إفريقي (مليون و650 ألف دولار)، وهو العرض الذي رغب كايزر تشيفز في قبوله، ولكن الصفقة لن تمم بسبب رغبة اللاعب، وفقا للتقرير.

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خاما بيليات رفض فكرة اللعب في الدوري المصري وليس مهتما في الوقت الحالي بذلك، وهو ما أوقف الصفقة.

مايكيل نجوبيني وكيل خاما كشف في وقت سابق تلقيه العديد من الاتصالات من أندية مصرية ومغربية وتونسية من أجل الحصول على خدمات اللاعب. (طالع التفاصيل)

عقد بيليات مع كايزر تشيفز يمتد لمدة موسمين مع أمكانية التمديد لمسم آخر، وفقا لوكيل اللاعب.

بيليات صاحب الـ 28 عاما تألق وقاد فريق صن داونز الجنوب إفريقي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك.

بعدها انتقل بيليات إلى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في يناير من عام 2018، مع ارتباط اسمه بقوة وقتها للانتقال إلى الزمالك.

وشارك بيليات في 35 مباراة الموسم الماضي بقميص كايزر تشيفز ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

وطوال مشواره مع صن داونز الجنوب إفريقي، شارك بيليات في 140 مباراة ونجح في تسجيل 47 هدفا وصناعة 43.

على المستوى الدولي، لعب بيليات 29 مباراة مع منتخب زيمبابوي آخرهم المشاركة في أمم إفريقيا 2019.

وسجل خاما مع المنتخب 11 هدفا وصنع مرة.

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